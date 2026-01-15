type here...

Crans Montana, incontro con i familiari delle vittime a Palazzo Chigi

AgenPress. Si è tenuto a Palazzo Chigi, l’incontro tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Ministro della giustizia Carlo Nordio, l’Avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, rappresentanti dei Ministeri degli esteri, dell’interno, degli affari europei e della Protezione Civile e i familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana.

L’incontro, come annunciato dal Presidente Giorgia Meloni, e in coerenza con l’indirizzo espresso dal Parlamento, è servito a coordinare una linea comune sul fronte giudiziario, sia in territorio elvetico sia in quello italiano, e a valutare le possibili iniziative da intraprendere.

