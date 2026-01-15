La Danimarca cerca una “via comune da seguire” sulla Groenlandia

AgenPress. La Danimarca si unirà a un gruppo di lavoro di alto livello per discutere del futuro della Groenlandia dopo i colloqui alla Casa Bianca con alti funzionari dell’amministrazione Trump.

Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha dichiarato che l’incontro a porte chiuse, a cui hanno partecipato il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, è stato un dibattito “franco ma anche costruttivo” e un’opportunità per “mettere in discussione la narrazione presentata dal presidente americano”.

Il presidente Donald Trump non ha mostrato alcun segno di voler raffreddare le sue ambizioni artiche , promettendo di prendere il controllo della Groenlandia “in un modo o nell’altro”, citando il timore che possa essere vulnerabile a Russia o Cina. La Casa Bianca si è rifiutata di escludere un’azione militare per sottrarre la Groenlandia alla Danimarca, allarmando gli alleati e scuotendo la NATO.

Rasmussen ha affermato che verrà formato un gruppo di lavoro di alto livello che si riunirà entro poche settimane “per valutare se possiamo trovare una via comune” in materia di sicurezza, rispettando al contempo le linee rosse della Danimarca, definendo “totalmente inaccettabili” le richieste di proprietà statunitense del vasto territorio semi-autonomo.

“Non so se ciò sia fattibile, ma spero che possa abbassare la temperatura”, ha aggiunto.

Il ministro degli esteri della Groenlandia, Vivian Motzfeldt, ha affermato che rafforzare la cooperazione “non significa che vogliamo essere posseduti dagli Stati Uniti”.