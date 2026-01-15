Militari europei arrivano in Groenlandia

AgenPress. I primi militari provenienti da paesi europei sono arrivati in Groenlandia, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dichiara la necessità di annettere l’isola agli Stati Unit.
Un aereo da trasporto militare danese è atterrato ieri sera all’aeroporto di Nuuk, la capitale della Groenlandia. A bordo c’erano militari danesi e rappresentanti delle forze armate francesi. Quasi contemporaneamente, un altro aereo Hercules danese è atterrato all’aeroporto di Kangerlussuaq, nella parte occidentale dell’isola. Entrambi gli aerei volavano con i transponder disattivati.
I primi soldati tedeschi dovrebbero arrivare a Nuuk stamattina. Oltre alla Germania partecipano anche Regno Unito, Canada, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. La missione è coordinata da Copenaghen, non tramite la NATO, di cui tutti questi paesi fanno parte.
I preparativi per lo schieramento delle truppe europee, in corso da alcuni giorni sullo sfondo delle dichiarazioni di Trump, sono stati tenuti segreti.