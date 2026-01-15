type here...

Militari europei arrivano in Groenlandia

© TASS/Reuters
AgenPress. I primi militari provenienti da paesi europei sono arrivati ​​in Groenlandia, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dichiara la necessità di annettere l’isola agli Stati Unit.

Un aereo da trasporto militare danese è atterrato ieri sera all’aeroporto di Nuuk, la capitale della Groenlandia. A bordo c’erano militari danesi e rappresentanti delle forze armate francesi. Quasi contemporaneamente, un altro aereo Hercules danese è atterrato all’aeroporto di Kangerlussuaq, nella parte occidentale dell’isola. Entrambi gli aerei volavano con i transponder disattivati.

I primi soldati tedeschi dovrebbero arrivare a Nuuk stamattina. Oltre alla Germania partecipano anche Regno Unito, Canada, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. La missione è coordinata da Copenaghen, non tramite la NATO, di cui tutti questi paesi fanno parte.

I preparativi per lo schieramento delle truppe europee, in corso da alcuni giorni sullo sfondo delle dichiarazioni di Trump, sono stati tenuti segreti.

La Groenlandia è un territorio autonomo della Danimarca. Nel 1951, Washington e Copenaghen firmarono l’Accordo di Difesa della Groenlandia, in aggiunta agli impegni assunti nell’ambito dell’alleanza NATO. In base al trattato, gli Stati Uniti si impegnavano a difendere l’isola da potenziali aggressioni.
