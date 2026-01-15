type here...

Minneapolis. Un agente federale spara ad un uomo alla gamba

AgenPressUn agente federale ha sparato ad un uomo alla gamba durante un tentativo di controllo del traffico, ha dichiarato il Dipartimento per la sicurezza interna mentre una folla di manifestanti si radunava vicino al luogo della sparatoria, a circa 12 miglia da dove un agente dell’ICE ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Renee Nicole Good la scorsa settimana.

L’agenzia ha affermato che la sparatoria è avvenuta poco prima delle 19:00, dopo che gli agenti delle forze dell’ordine sono stati aggrediti con una pala e una scopa mentre cercavano di completare un controllo mirato del traffico.

Le tensioni in città sono aumentate dopo la morte di Renee Nicole Good e l’intensificazione dei controlli sull’immigrazione da parte del governo federale. Subito dopo la sparatoria, il governatore del Minnesota Tim Walz  ha chiesto al presidente Donald Trump e al segretario per la Sicurezza Interna Kristi Noem di “porre fine a questa occupazione”.

“La situazione in cui si trova attualmente la nostra città è impossibile”, ha dichiarato il sindaco Jacob Frey dove ha confrontato il numero di agenti di polizia in città (600) con il numero di agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement (3.000).

