E’ morto Tony Dallara, aveva 89 anni

AgenPress. Tony Dallara, il cui vero nome era Antonio Lardera, è morto all’età di 89. Nato il 30 giugno 1936 a Campobasso, Antonio Lardera era cresciuto a Milano, dove la famiglia si trasferì quando era ancora bambino. Figlio di un ex corista del Teatro alla Scala, Tony ha portato la sua passione per la musica nella scena italiana a partire dalla fine degli anni ’50.

Il suo primo grande successo fu “Come prima”, brano pubblicato nel 1957 che segnò l’inizio di una carriera incredibile e che contribuì a lanciare quello che sarebbe diventato il suo stile vocale intenso e innovativo.

Tony Dallara è stato uno dei protagonisti della musica italiana del Novecento. Tra i suoi brani più celebri si ricordano:

“Come prima” – un successo travolgente che entrò nel cuore degli italiani sin dal suo esordio.

“Romantica” – canzone con cui vinse il Festival di Sanremo 1960, in coppia con Renato Rascel, consacrandolo tra le voci più amate dell’epoca.

“Ti dirò”, “Brivido blu”, “Non partir” – altri classici che rimasero nei cuori di più generazioni.

La sua voce potente e la sua interpretazione intensa lo hanno reso uno degli interpreti più caratteristici della musica italiana di sempre.

Oltre alla carriera musicale, Dallara si distingueva per la sua presenza televisiva e il suo amore per l’arte in tutte le sue forme. Con una carriera lunga decenni, Dallara è stato ricordato anche per la sua personalità affabile e il suo contributo al panorama culturale italiano.

Negli ultimi anni, aveva affrontato problemi di salute, tra cui un lungo periodo in coma di cui si era parlato pubblicamente nel 2024, quando si era esibito tornato in tv per emozionare pubblico e colleghi con la sua presenza.

La notizia della sua morte ha già suscitato cordoglio tra fan, artisti e istituzioni culturali, che ricordano Dallara come una voce fondamentale della musica italiana.