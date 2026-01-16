La sanguinosa repressione iraniana sembra essersi placata

AgenPress. Secondo un gruppo per i diritti umani la sanguinosa repressione iraniana sembra per ora ampiamente sedata.

La prospettiva di un attacco da parte degli Stati Uniti si è allontanata quando il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver appreso che gli omicidi in Iran stavano diminuendo.

Gli alleati degli Stati Uniti, tra cui l’Arabia Saudita e il Qatar, hanno condotto questa settimana un’intensa attività diplomatica con Washington per impedire un attacco statunitense, mettendo in guardia dalle ripercussioni che alla fine avrebbero avuto anche sugli Stati Uniti.

Anche il capo dell’intelligence israeliana David Barnea che si trovava negli Stati Uniti per colloqui sull’Iran, e un funzionario militare israeliano hanno affermato che le forze armate del Paese erano “al massimo dell’allerta”.

La Casa Bianca ha dichiarato che Trump e il suo team hanno avvertito Teheran che ci sarebbero state “gravi conseguenze” se si fosse verificato un ulteriore spargimento di sangue .