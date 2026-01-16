Maria Corina Machado dona a Trump la medaglia del Premio Nobel per la Pace

AgenPress. María Corina Machado, vincitrice del premio 2025, ha donato la sua medaglia a Donald Trump durante un incontro privato alla Casa Bianca in segno di apprezzamento per aver deposto il leader repressivo del Venezuela, Nicolás Maduro.

“È stato un grande onore per me incontrare María Corina Machado”, ha scritto Trump su Truth Social. “È una donna meravigliosa che ha attraversato così tante difficoltà. María mi ha conferito il Premio Nobel per la Pace per il lavoro che ho svolto. Un gesto meraviglioso di rispetto reciproco. Grazie María!”

In un’intervista, María Corina Machado ha dichiarato di aver conferito la medaglia a Trump “perché se la merita”.

“Ho deciso di consegnare la medaglia del Premio Nobel per la Pace a nome del popolo venezuelano”, ha aggiunto.

Machado ha parlato con i giornalisti a Capitol Hill e ha tracciato un parallelo storico per spiegare perché voleva che Trump conservasse la sua medaglia.

Proprio come il marchese de Lafayette, eroe della guerra d’indipendenza americana, aveva fatto un regalo a Simon Bolivar, che guidò un movimento di liberazione in Sud America 200 anni fa, Machado ha affermato di voler rendere omaggio in modo simile a Trump per aver liberato il Venezuela dal suo oppressore.

Ha detto ai giornalisti che “il popolo di Bolívar sta restituendo all’erede di Washington una medaglia, in questo caso una medaglia del Premio Nobel per la Pace, come riconoscimento per il suo impegno unico per la nostra libertà”.

Machado spera un giorno di guidare un governo venezuelano i cui leader siano eletti attraverso le urne. Per riuscirci, ha bisogno che Trump inauguri una transizione democratica.