type here...

Regione Lazio, Bertucci: “Programma FESR 2021-2027, un futuro di investimenti per il settore produttivo”

Regioni
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Un miliardo e 140 milioni di euro per il biennio 2026-2027, 640 milioni per l’anno che è appena iniziato, con 530 milioni di fondi europei, 100 milioni dal DPCM sulla reindustrializzazione e 10 milioni di fondi regionali.

Con questi numeri e con queste risorse del programma FESR 2021-2027 la nostra amministrazione regionale continua a portare avanti strategie di assoluta efficacia per impiegare le risorse che arrivano dall’Europa, mantenendo la rotta salda su innovazione, competitività e capacità di attrarre nuovi investimenti. Un settore produttivo che per il 2026 è decisamente al centro delle politiche regionali, come confermato delle parole del presidente Rocca e della vicepresidente Angelilli durante l’evento

Il LAZIO CHE CRESCE 2026: una attenzione a 360 gradi, ed un sostegno per tutti i settori, che stiamo accompagnando verso un futuro di occasioni, crescita e di nuovi orizzonti. Importante evidenziare come sia proprio questo nostro modus operandi a portare un costante avanzamento nell’utilizzo delle risorse FESR: contributi a fondo perduto, strumenti finanziari ed un sostegno continuo alla ricerca, all’innovazione, alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione delle imprese.

Sottolineo infine l’introduzione della provvista Bei (Banca Europea per gli Investimenti) pari a 120 milioni di euro, misure per la reindustrializzazione e misure innovative dedicate ai giovani professionisti ed imprenditori. Il nuovo Lazio che stiamo costruendo passa anche da qui”.

Così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, a margine dell’evento “Il Lazio che cresce 2026”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits