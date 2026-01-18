AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Seoul, nella Repubblica di Corea.
Questa mattina, dopo aver visitato il Cimitero Nazionale (Seoul National Cemetery), che onora i soldati caduti per la Nazione, in particolare durante la Guerra di Corea, il Presidente Meloni ha tenuto un punto stampa sul tema della Groenlandia.
Visita del Presidente Giorgia Meloni nella Repubblica di Corea [video della conferenza sul caso Groenlandia]
