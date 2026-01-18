type here...

Visita del Presidente Giorgia Meloni nella Repubblica di Corea [video della conferenza sul caso Groenlandia]

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Seoul, nella Repubblica di Corea.
Questa mattina, dopo aver visitato il Cimitero Nazionale (Seoul National Cemetery), che onora i soldati caduti per la Nazione, in particolare durante la Guerra di Corea, il Presidente Meloni ha tenuto un punto stampa sul tema della Groenlandia.

