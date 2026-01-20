Sequestrate oltre 9 tonnellate di sigarette marca “Marlboro” di contrabbando

AgenPress. I funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova e i finanzieri del Comando Provinciale di Genova hanno sequestrato, presso il bacino portuale di Genova Prà, 9.440,00 kg di sigarette di contrabbando.

L’ingente quantitativo, scoperto in un container proveniente da Singapore, era nascosto da un carico di copertura composto da un “muro” di 95 cartoni contenenti indumenti, al di là del quale erano accatastati 944 scatoloni, rivestiti da involucri di juta di colore differente, contenenti 47.200 stecche di sigarette di marca “Marlboro”.

L’attività è il risultato di un intenso lavoro di analisi e controllo documentale effettuato sulle rotte commerciali che collegano il continente asiatico con il bacino portuale genovese, crocevia dei flussi commerciali per il nord Italia e l’Europa.

Sono complessivamente 9.440 i chilogrammi di sigarette sequestrati, il cui valore dei diritti di confine elusi ammonta a oltre 2 milioni di euro. Qualora le stecche di sigarette fossero state immesse sul mercato clandestino, avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore di circa 3 milioni di euro.