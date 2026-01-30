Istat: nel IV trim. Pil +0,3%. Unione Nazionale Consumatori: un rialzo misero

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, nel quarto trimestre 2025 il Pil è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente.

“Un rialzo misero! Certo meglio +0,3% che il +0,2% del terzo trimestre, ma non è che aumentando di 0,1 punti a trimestre andremo molto lontano” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sul Pil.

“Una situazione dalla quale si sarebbe potuti uscire con una manovra coraggiosa e soprattutto concentrata a rilanciare la capacità di spesa del ceto medio, del 60% meno abbiente della popolazione. L’opposto di quello che si è fatto, visto che l’85,2% delle risorse necessarie al taglio dell’Irpef sono andate al 40% più benestante, come se chi guadagna 200 mila euro avesse bisogno di 440 euro in più per andare a fare la spesa” conclude Dona.