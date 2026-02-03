type here...

Bollette: Arera +10,5% per il gas

Consumatori
Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° gennaio 2026 il prezzo di riferimento del gas per i vulnerabili sale del 10,5% rispetto a dicembre.

“Pessima notizia! Con l’arrivo del freddo sono scattate le solite speculazioni, che vanno ben oltre la legge della domanda e dell’offerta. Purtroppo, ancora nulla è stato fatto per impedire rialzi anomali e superare le attuali distorsioni di mercato, dal disaccoppiamento della luce dal gas al famoso TTF di Amsterdam. Ci domandiamo che fine abbia fatto il decreto bollette annunciato dal Governo e mai varato, decreto che dovrebbe stanziare soldi veri, per ridurre l’Iva sul gas e gli oneri di sistema” afferma Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati di Arera.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per il nuovo utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas, il +10,5% significa spendere 118 euro (+118,47 euro) in più su base annua. La spesa totale nel 2025 (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026), nell’ipotesi di prezzi costanti, sale così, per i vulnerabili, a 1243 euro che, sommati ai 559 euro della luce, determinano una stangata complessiva annua pari a 1802 euro.

Se il prezzo del gas sale oggi del 10,5%, rispetto ai tempi pre-crisi del gennaio 2021 è oggi superiore del 59,5%, mentre rispetto al record storico del gennaio 2022, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, è inferiore del 17,9%. Nel confronto con lo scorso anno è più basso del 10,7%.

