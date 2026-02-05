Unione Naz. Consumatori: nel 2025 gli italiani hanno mangiato meno

AgenPress. Secondo i dati Istat resi noti oggi, nel 2025 le vendite in valore al dettaglio salgono dello 0,8% rispetto al 2024 ma scendono dello 0,6% in volume.

“Dati sconfortanti! Gli italiani hanno mangiato meno. Nel 2025, infatti, le vendite alimentari in volume sono scese dello 0,8% rispetto al 2024, anche se poi l’inflazione crea l’illusione ottica di un rialzo del 2%” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sulle vendite.

” Insomma, le famiglie hanno pagato di più per mangiare di meno. Per far fronte all’inflazione e al caro bollette gli italiani sono stati costretti a una dieta forzata e a stringere la cinghia, riducendo persino il cibo acquistato, ossia la spesa obbligata per definizione. Tradotto in soldoni, rispetto al 2024 una coppia con 2 figli ha acquistato 74 euro in meno di cibo a prezzi del 2024, mentre le spese non alimentari sono diminuite di 137 euro, per un totale di 211 euro. Una famiglia media ha speso 51 euro in meno per gli alimentari e 94 euro per i non alimentari, per una cifra complessiva di 145 euro, mentre per una coppia con un figlio sono 65 euro in meno per mangiare, 190 euro in totale. Pessimi anche i valori delle vendite su base congiunturale: finito l’effetto Black Friday gli acquisti sono precipitati, segnando tutti andamenti negativi, sia in valore che in volume. Insomma, non si salva nessuno!” prosegue Dona.

“Dati allarmanti che dovrebbero preoccupare il Governo che farebbe bene a intervenire, riducendo ad esempio le imposte sulle spese obbligate, come le bollette di luce e gas, varando il famoso decreto che è sparito della circolazione e che non vorremmo contenesse zero stanziamenti per la riduzione degli oneri di sistema a carico delle famiglie” conclude Dona.

Variazione media annua della spesa in euro e delle vendite in volume (dati grezzi)

Variazione media in volume 2025/2024 Variazione spesa famiglia media Variazione spesa coppia con 1 figlio Variazione spesa coppia con 2 figli Alimentari -0,8 -51 -65 -74 Non alimentari -0,5 -94 -125 -137 TOTALE -0,6 -145 -190 -211

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat