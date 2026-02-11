Nasce un nuovo asse dell’informazione: gemellaggio editoriale tra AgenPress, Agenzia Stampa Italia e AiscNews.

AgenPress. In un momento in cui il mondo dell’informazione affronta sfide sempre più complesse tra digitalizzazione, pluralismo e lotta alla disinformazione, si consolida un progetto di cooperazione editoriale tra tre realtà giornalistiche attive in Italia e a livello internazionale: AgenPress, Agenzia Stampa Italia e Aisc News (Agenzia Informazione Senza Confini).

Il “gemellaggio editoriale” tra queste agenzie nasce dall’intento di rafforzare il dialogo informativo tra testate e reti giornalistiche che operano con una visione globale e inclusiva. Sebbene non vi sia unanimità di copertura su tutte le testate tradizionali, fonti interne al settore evidenziano come l’accordo miri a condividere contenuti, ampliare la diffusione di temi di attualità e sostenere iniziative editoriali con carattere internazionale. Questo percorso si inserisce in un contesto dove le agenzie cercano di ampliare la propria presenza e influenza editoriale anche attraverso collaborazioni e partnership.

Una delle novità più rilevanti legate a questo progetto riguarda le nomine ai vertici editoriali:

Il Prof. Foad Aodi è vice direttore di AgenPress e ultimamente è stato nominato anche vice direttore di Agenzia Stampa Italia che riconosce nel suo ruolo una figura chiave per rafforzare l’interazione tra informazione nazionale e dimensione internazionale. Aodi è medico, professore universitario, giornalista internazionale e già direttore responsabile di Aisc News, con una lunga esperienza nella comunicazione sui temi della salute globale e diritti umani.

Aurelio Coppeto – già Direttore dei Rapporti con enti e media presso Agenzia Stampa Italia – affianca Aodi nella responsabilità editoriale come vice direttore di Agenzia Stampa Italia, segnando una continuità di profilo manageriale e relazionale nella struttura dell’agenzia.

Queste nomine sono state accolte con interesse nei circuiti giornalistici e associativi, poiché indicano una strategia di apertura verso contenuti interdisciplinari e un potenziamento delle coperture tematiche, in particolare su sanità, società e cooperazione internazionale.

AgenPress

Fondata in Italia nel 2002, è un’agenzia di stampa indipendente, si distingue per una presenza costante sui temi socio-politici e culturali con un approccio generalista.

Agenzia Stampa Italia

È un’agenzia di informazione operativa da anni in Italia, rivolta a un pubblico nazionale e internazionale, con una redazione articolata su molteplici aree tematiche e con una tradizione di produzione di contenuti critici e partecipati.

Aisc News è una agenzia internazionale che si definisce “senza confini” e propaga contenuti in lingua italiana e in altre lingue, con un forte accento su temi come i diritti umani, la salute globale e le dinamiche del giornalismo internazionale. Attraverso iniziative come il “Manifesto per una Buona Informazione Senza Confini” e coperture in numerosi paesi, Aisc News si propone come voce attiva per un’informazione trasparente e inclusiva.

Il profilo di Foad Aodi rappresenta un punto di congiunzione naturale tra queste agenzie: con una carriera professionale che unisce medicina, giornalismo internazionale e impegno sociale, Aodi è spesso protagonista di iniziative che cercano di coniugare informazione, etica e dialogo interculturale.

La sua nomina ai vertici editoriali di AgenPress, Agenzia Stampa Italia e il suo ruolo di direttore responsabile in Aisc News sono letti dagli osservatori come segnali di un rafforzamento delle sinergie editoriali tra le testate coinvolte.

Il gemellaggio editoriale si colloca in un’area dinamica e in espansione dell’informazione italiana: quella delle agenzie “alternative” o specializzate che cercano di amplificare voci e prospettive spesso meno presenti nei circuiti tradizionali. In questo senso, le nomine e la collaborazione tra AgenPress, Agenzia Stampa Italia e Aisc News rappresentano un tentativo di innovare e rafforzare un’offerta giornalistica collegata a temi globali come salute, diritti e cooperazione internazionale, attraverso un lavoro di rete e di scambio di contenuti.