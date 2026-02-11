Via libera Ue ai dazi sui piccoli pacchi. Unione Naz. Consumatori: dazi, Ue contro le famiglie

AgenPress. Il Consiglio Ue ha dato via libera definitivo ai dazi sui piccoli pacchi.
“Una pessima notizia! Il Consiglio Ue prende una decisione protezionistica anacronistica, che va contro le famiglie e non serve nemmeno a proteggere le nostre aziende” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il via libera del Consiglio Ue ai dazi.
“Per fortuna le piattaforme extra Ue stanno già trasferendo i loro depositi in Europa, aggirando questa misura assurda che mira a colpire il potere d’acquisto dei consumatori” conclude Dona