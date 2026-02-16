type here...

Carceri, Delmastro (FdI): concorso per 3.350 agenti penitenziari, prosegue l’impegno del Governo Meloni

AgenPress. Pubblicato il bando di concorso per 3.350 allievi agenti della Polizia penitenziaria. Nuove unità che testimoniano l’impegno ciclopico del governo Meloni per risanare un Corpo per troppo tempo dimenticato dai governi di sinistra. In poco più di tre anni sono stati assunti oltre 15.000  nuovi agenti. La linea del governo Meloni è una sola: la sicurezza al primo posto ristabilendo la presenza dello Stato nelle carceri.
Lo dichiara il Sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove.
