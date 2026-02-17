type here...

Decreto bollette, Codacons: sì a contributo delle banche

Consumatori
redazione
Da redazione
SIA ESTESO ANCHE AD ASSICURAZIONI, AZIENDE ENERGETICHE, CASE FARMACEUTICHE E BIG DELL’E-COMMERCE

AgenPress. Favorevole il Codacons alla proposta di chiedere alle banche un contributo per abbattere le bollette energetiche in Italia, ma per reperire risorse il governo deve battere cassa anche presso compagnie assicurative, aziende energetiche, case farmaceutiche e big dell’e-commerce, realtà che negli ultimi anni hanno registrano utili record.

Le risorse necessarie a contrastare il caro-energia possono essere trovate intervenendo sui maxi-profitti registrati dai big player economici che operano in Italia, perché oltre alle banche anche assicurazioni, aziende farmaceutiche e società di e-commerce e logistica registrano utili record in costante crescita – spiega il Codacons – Chiediamo però che qualsiasi intervento in tal senso sia destinato non a finanziare bonus e incentivi una tantum, ma a ridurre l’abnorme tassazione che vige sulle bollette italiane, e a realizzare misure in grado di far scendere in modo strutturale i prezzi di luce e gas a beneficio di consumatori e imprese.

