Sport e solidarietà: dal Circolo Canottieri Roma prende il via la terza edizione del “Tour del Sorriso”

Il torneo di tennis e padel organizzato dall’associazione Teniamoci per Mano APS per realizzare progetti inclusivi a Roma

AgenPress. Al via la terza edizione del “Tour del Sorriso”, la manifestazione sportiva itinerante promossa dall’associazione di clownterapia Teniamoci per Mano APS, con l’obiettivo di raccogliere fondi per nuovi progetti di inclusione sul territorio.

Il primo appuntamento è in programma sabato 21 febbraio 2026 presso lo storico Circolo Canottieri Roma, in collaborazione con il Circolo della Marina Militare.

I progetti

Grazie ai fondi raccolti nella prima edizione è stato inaugurato il parco giochi inclusivo presso il Parco Don Baldoni (Villa Chigi).

Con l’edizione 2026, i fondi raccolti contribuiranno — in base al budget complessivamente raggiunto — a sostenere uno dei seguenti progetti:

la realizzazione di un nuovo parco giochi inclusivo a Roma

il progetto “Spiagge Senza Barriere” a Ostia (giugno–luglio 2026), per garantire alle persone con disabilità un accesso libero e agevole al mare.

La scelta del progetto da finanziare sarà quindi determinata dall’entità delle risorse raccolte durante il Tour.

Il torneo solidale

La giornata prevede un torneo aperto a tutti, con una donazione a partire da 20 euro a persona.

“Il Tour del Sorriso nasce dalla volontà di creare occasioni di incontro autentico tra persone diverse, unite dallo sport e dalla solidarietà. Crediamo che l’inclusione non sia solo un valore, ma una responsabilità collettiva: insieme possiamo costruire luoghi dove ogni bambino possa sentirsi accolto, libero di giocare e di sorridere.”

— Eduardo Quinto, Direttore Generale di Teniamoci per Mano APS

Accanto agli sportivi, saranno presenti i clown volontari dell’associazione che accoglieranno i partecipanti e animeranno la giornata. La manifestazione si concluderà alle ore 14.00 con la premiazione della squadra vincitrice.

Programma

Ore 9.00 – Iscrizioni

– Iscrizioni Ore 9.30 – Inizio competizioni

– Inizio competizioni Ore 14.00 – Premiazione

Modalità di partecipazione

E’ possibile iscriversi sul sito: https://teniamocipermanoonlus.net/prodotto/torneo-tennis-padel/ (iscrizione consigliata) o direttamente presso il Circolo Canottieri Roma alle 9.00 del 21 febbraio.

Le partite avranno durata di circa un’ora e si disputeranno in doppio. La partecipazione è aperta a tutti; è possibile iscriversi anche singolarmente.

Le coppie saranno suddivise nelle squadre Rossi e Blu. Non si giocheranno set, ma verranno conteggiati i games realizzati nell’arco del tempo indicato in fase di start. Vincerà la squadra con il maggior numero complessivo di games.

Partner dell’evento: Circolo Canottieri Roma e Cantina Poggio Le Volpi.

Per informazioni: 328 8876095

Sito: www.teniamocipermanoonlus.net

Teniamoci per Mano APS

L’associazione opera attraverso la clownterapia per affiancare le cure tradizionali e portare sollievo emotivo a bambini e adulti ricoverati. Attraverso il gioco e la relazione, i volontari contribuiscono a migliorare il benessere psicologico dei pazienti, offrendo momenti di leggerezza e umanità.

Attualmente il Presidente, Rodolfo Matto, è stato nominato Ufficiale al Merito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’impegno solidale di Teniamoci per Mano APS.