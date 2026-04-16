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Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Trump rispetti segni religiosi”

Cronaca
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AgenPress. “Il presidente Trump ha postato sui social della Casa Bianca una sua immagine fatta secondo intelligenza artificiale che lo ritrae abbracciato a Gesù. Probabilmente egli pensa già al giorno dell’incontro con il Signore o è in preda a delirio mistico. Una cosa è sicura e cioè che il suo ego smisurato nel delirio di onnipotenza non conosce limite.

Paragonarsi al Principe della pace dopo aver scatenato una guerra è quanto meno bizzarro. Trump rispetti i segni religiosi e quelli cristiani.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

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