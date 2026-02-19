type here...

Il “Tour” in Italia di Papa Leone. Annunciate le visite pastorali del Pontefice da maggio fino ad agosto

AgenPress. Dal nord, a Pavia, dove sono custodite le spoglie di Sant’Agostino, padre del suo ordine religioso, fino all’estremo sud con l’isola di Lampedusa, teatro della tragedia migratoria. E in mezzo Pompei, Napoli, Acerra, Assisi e Rimini con il Meeting per l’Amicizia tra i Popoli.

Un lungo “tour” in tutta Italia attende Papa Leone XIV per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto oggi, 19 febbraio, il calendario delle visite pastorali del Papa che lo vedranno impegnato in celebrazioni e incontri con le comunità ecclesiali e civili locali.

