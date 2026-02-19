Luca Ward deposita il marchio sonoro della propria voce per contrastare l’uso illecito dell’intelligenza artificiale

AgenPress. Luca Ward, una delle voci più iconiche e riconoscibili del panorama italiano, ha depositato ufficialmente il marchio sonoro della propria voce al fine di contrastare in modo più efficace la crescente diffusione di copie vocali false generate tramite intelligenza artificiale.

L’iniziativa è stata curata dallo studio legale MPMLegal, per il tramite dell’Avv. Prof. Marco Mastracci, e rappresenta un passo innovativo e pionieristico nella tutela giuridica dell’identità vocale, oggi sempre più esposta a fenomeni di clonazione digitale non autorizzata.

Negli ultimi anni, lo sviluppo di tecnologie di sintesi vocale basate su AI ha reso possibile la riproduzione artificiale di voci celebri con un livello di realismo tale da generare rischi concreti di abuso, frode e sfruttamento economico illecito. Il deposito del marchio sonoro consente di rafforzare significativamente gli strumenti di tutela legale contro tali pratiche, affiancando la protezione del diritto all’immagine e alla personalità.

«La voce è parte integrante dell’identità di una persona, tanto più quando diventa il principale strumento della propria attività professionale», commenta l’Avv. Prof. Marco Mastracci. «Attraverso il marchio sonoro, è possibile agire in modo più rapido ed efficace contro utilizzi non autorizzati, soprattutto in ambito digitale e tecnologico».

Luca Ward si conferma così tra i primi professionisti in Italia ad adottare una strategia giuridica avanzata per la protezione della propria voce, aprendo la strada a un nuovo modello di tutela per artisti, doppiatori, attori e professionisti dell’audio nell’era dell’intelligenza artificiale.