Rai Sport: dopo dimissioni di Petrecca, Codacons prepara esposto alla Corte dei Conti. Indagare su presunte “spese folli”

AgenPress. Nel giorno delle dimissioni del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, il Codacons annuncia un esposto alla Corte dei Conti sul caso delle presunte spese “folli” all’interno della rete.

Da più parti si evidenzia come nel corso del 2025 sotto la direzione Petrecca le spese della rete sarebbero lievitate almeno di 640mila euro rispetto l’anno precedente – spiega il Codacons – In particolare si sollevano dubbi circa assunzioni, promozioni, gratifiche e consulenze esterne decise dall’ex direttore, e che sarebbero alla base dell’impennata dei costi di Rai Sport.

Fondi quelli della rete pagati dai contribuenti italiani, che finanziano la Rai attraverso il canone – ricorda l’associazione.

Per tale motivo il Codacons, allo solo scopo di tutelare la collettività degli utenti Rai, ha deciso di presentare un esposto alla Corte dei Conti affinché accerti l’incremento delle spese di Rai Sport ed eventuali usi distorti o non corretti dei soldi pubblici che potrebbero rappresentare un danno erariale.