Bosco Rosso, De Simone – Rinaldi (FDI): “Luce e sicurezza nel VI Municipio, occasione mancata nel VII con Laddaga e nel V con Caliste”

AgenPress. “Nel Municipio VI di Roma, è stato inaugurato il progetto Bosco Rosso. Questo non rappresenta solo l’apertura di uno spazio riqualificato, ma un segnale forte, concreto, nella battaglia culturale contro la violenza sulle donne.Il progetto Bosco Rosso è la dimostrazione che la sicurezza non si costruisce solo con le parole, ma con scelte politiche chiare, con presidi visibili, con luoghi che trasmettono luce, presenza, comunità. Dove prima c’erano ombre e abbandono, oggi ci sono luce, attenzione e responsabilità condivisa. Contrastare la violenza sulle donne significa anche intervenire sugli spazi urbani. Il degrado genera insicurezza, l’insicurezza alimenta isolamento e vulnerabilità.

‘Per questo motivo, la mancata approvazione del progetto Bosco Rosso nel Municipio VII rappresenta un’occasione mancata. Un’opportunità persa per rafforzare la sicurezza, per dare un segnale chiaro di attenzione alle donne, per dimostrare che la prevenzione è una priorità. È un fatto politico che non può essere ignorato, perché quando si sceglie di non sostenere iniziative di questo tipo si manda un messaggio preciso sulle priorità amministrative’, -sottolinea la consigliera De Simone. ‘La stessa situazione si è verificata nel Municipio V, un territorio che vive quotidianamente condizioni di insicurezza e preoccupazione contro le quali stiamo combattendo con determinazione. Anche nel Municipio V, il progetto Bosco Rosso avrebbe potuto rappresentare uno strumento prezioso, un presidio simbolico e reale, un punto di riferimento per tante donne, un segnale di presenza dello Stato e delle istituzioni’ -evidenzia il consigliere Rinaldi.

Noi continueremo a sostenere progetti che uniscano sicurezza, cultura e riqualificazione urbana. Perché la battaglia contro la violenza sulle donne non si combatte solo nei tribunali o con le leggi, ma anche nelle piazze, nei quartieri, negli spazi pubblici. Si combatte illuminando ciò che è rimasto troppo a lungo nell’ombra”, così in comunicato congiunto la consigliera del municipio VII Cristina De Simone e il consigliere del municipio V Daniele Rinaldi.

