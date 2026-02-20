Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra

AgenPress. L’ex ministro degli Esteri italiano e attuale Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo è stato nominato professore onorario (Honorary Professor) presso il Dipartimento di Defence Studies del King’s College London, uno degli atenei più antichi e prestigiosi del Regno Unito e del mondo accademico internazionale.

La notizia è stata confermata dallo stesso Di Maio attraverso un post sui suoi canali social, in cui ha spiegato le motivazioni e gli obiettivi di questa nuova collaborazione. «Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche», ha scritto, commentando la nomina come «una nuova sfida, sempre con la stessa passione».

Il titolo di professore onorario non comporta un incarico accademico tradizionale con contratto e stipendio, ma rappresenta un riconoscimento di rilievo per figure che hanno maturato esperienza significativa in ambiti di rilevanza globale, come la diplomazia, la sicurezza internazionale e le politiche pubbliche. La nomina di Di Maio si inserisce dunque in un contesto che valorizza il suo percorso professionale e istituzionale oltre la politica nazionale.

Il Dipartimento di Defence Studies del King’s College è noto a livello internazionale per la sua attività di ricerca e formazione in materia di sicurezza, relazioni internazionali e strategia, e la presenza di figure con esperienza politica e diplomatica può arricchire il dibattito accademico interno all’ateneo.

Luigi Di Maio, classe 1986, ha svolto un ruolo centrale nella politica italiana degli ultimi anni. Dopo essere stato leader del Movimento 5 Stelle, ha ricoperto incarichi di rilievo nel governo italiano, tra cui Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale dal 2019 al 2022. In seguito alla sua esperienza governativa, ha intrapreso un percorso di profilo internazionale, venendo nominato Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per la regione del Golfo Persico dal 1° giugno 2023, con mandato iniziale di 21 mesi poi prorogato fino al 28 febbraio 2027.

In questo ruolo, Di Maio è impegnato nel rafforzamento delle relazioni strategiche tra l’Unione Europea e gli Stati del Golfo, un’area di grande importanza geopolitica per energia, sicurezza e cooperazione internazionale.

Come professore onorario, Di Maio parteciperà ad attività accademiche quali lezioni, seminari e incontri con studenti e ricercatori, focalizzandosi sui suoi principali ambiti di competenza: sicurezza globale, relazioni internazionali e dinamiche geopolitiche contemporanee, con particolare attenzione alle relazioni tra Europa e regioni strategiche come il Golfo Persico.

Questa nomina segna un nuovo capitolo nella carriera di Di Maio, che coniuga ora l’esperienza politica e diplomatica con un ruolo nel mondo accademico internazionale, contribuendo al dialogo globale su temi di primaria importanza per la sicurezza e la cooperazione tra istituzioni e università.