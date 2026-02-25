Sanremo: Codacons pronto a chiedere lo stop al voto della giuria delle radio

DOPO LE PROTESTE DEI CORECOM CHE DENUNCIANO ANOMALIE NELLA SCELTA DELLE EMITTENTI E VIOLAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA’

AgenPress. Dopo la denuncia arrivata oggi dai Corecom regionali il Codacons è pronto a chiedere lo stop ai voti per gli artisti in gara al Festival di Sanremo provenienti dalla Giuria delle Radio. Lo afferma l’associazione, che sta valutando le possibili strade legali da intraprendere.

I Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom) hanno sollevato oggi il problema delle modalità di individuazione delle emittenti radiofoniche chiamate a comporre la giuria radio del Festival di Sanremo – spiega il Codacons – In particolare si denuncia come la Rai abbia affidato la scelta delle radio ad una società privata a pagamento, che nell’individuazione delle emittenti inserite nella giuria avrebbe escluso intere rappresentanze radiofoniche territoriali.

Una circostanza che, se confermata, potrebbe compromettere la classifica finale del Festival: il principio di rappresentatività delle radio chiamate a esprimere un voto sui cantanti in gara verrebbe infatti leso, non garantendo equità al giudizio della Giuria delle Radio, con possibili vantaggi per alcuni artisti a discapito di altri e conseguenze indirette per i telespettatori che da casa spendono soldi attraverso il televoto e concorrono alla formazione della classifica finale.

Per tali motivi il Codacons è pronto a chiedere lo stop ai voti della Giuria delle emittenti radiofoniche e sta valutando le possibili azioni legali da intraprendere per garantire piena correttezza nel sistema di votazione del Festival.