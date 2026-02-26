Inaugurazione della sede nazionale a Roma della Democrazia Cristiana. Alla guida il segretario nazionale Gianpiero Samorì

A guidare questo percorso di rilancio è il segretario nazionale Prof. Avv. Gianpiero Samorì, protagonista di una strategia che punta a ricostruire una presenza strutturata e riconoscibile nello scenario politico italiano. L’obiettivo dichiarato è quello di riorganizzare il partito su base territoriale, rafforzando i coordinamenti locali e rilanciando un progetto politico ispirato ai valori storici del popolarismo cristiano.

L’inaugurazione della sede nella Capitale assume un forte valore simbolico. Roma torna a essere il centro operativo della Democrazia Cristiana, luogo di coordinamento nazionale e di confronto politico. La nuova sede sarà punto di riferimento per dirigenti, amministratori locali, iscritti e simpatizzanti che guardano alla ricostruzione di un’area moderata, popolare e riformista.

Il segretario Samorì illustrerà le linee programmatiche della nuova fase: attenzione alla famiglia, sostegno alle piccole e medie imprese, centralità del lavoro, politiche per i giovani e rilancio delle autonomie locali.

La giornata del 28 febbraio si inserisce in un percorso più ampio di rilancio politico che nelle settimane precedenti ha visto iniziative sul territorio, con l’obiettivo di ricostruire un tessuto organizzativo solido e partecipato. La nuova sede nazionale rappresenta dunque un punto di partenza e, allo stesso tempo, un segnale di presenza stabile nel panorama politico italiano.

Con questa inaugurazione, la Democrazia Cristiana intende riaffermare la propria identità e rilanciare un progetto che punta a coniugare tradizione e innovazione, nel solco dei valori fondativi che hanno segnato la storia repubblicana del Paese.