Metro C: restauri e lezione di storia alla stazione Colosseo

I tecnici restauratori intervengono sul balneum al piano intermedio della stazione e raccontano agli utenti la storia del reperto

AgenPress. Tempo di manutenzione programmata e partecipata per le murature del balneum romano della Stazione Colosseo – Fori Imperiali di Metro C gestita da ATAC.

Dalle 8 di oggi, giovedì 26, fino alle 16 i restauratori del Parco archeologico del Colosseo, con la Cooperativa Archeologia, sono intervenuti sulla struttura proveniente dalla domus databile tra il II secolo a.C. e l’incendio del 64 d.C. avvenuto sotto l’imperatore Nerone rinvenuta durante gli scavi e collocata nel 2024 al piano intermedio della Stazione: un balneum privato, una vasca con gradini e laconicum, ambiente delle terme romane destinato ai bagni di sudore.

Un’attività accompagnata dal racconto al pubblico sul posto e on line per coinvolgere insieme a ATAC gli utenti in una iniziativa di tutela del patrimonio. È il primo passo di un percorso di cura, condivisione e conservazione partecipata. I materiali e le attività sono stati organizzati in modo da non interferire con i flussi dei viaggiatori e sono compatibili con la fruizione pubblica dell’area. Il museo della stazione si apre così ulteriormente ai passeggeri, rinnovando la relazione tra pubblico e allestimento.

Un’innovazione che i clienti del trasporto pubblico mostrano di apprezzare. I flussi di passeggeri, infatti, rimangono sostenuti. Dal 17 gennaio, secondo mese dall’apertura delle nuove stazioni, nella stazione Colosseo si sono registrati 362.719 accessi ai tornelli, con flussi elevati anche nei giorni del fine settimana, a conferma dell’attrattività che la stazione ha anche nei momenti di tempo libero.