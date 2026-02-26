Stabilicum” è la nuova legge elettorale depositata dal centrodestra in Parlamento

AgenPress. Intesa raggiunta nel centrodestra sulla nuova legge elettorale con l’obiettivo di garantire “la stabilità”.
Superamento dei collegi uninominali del Rosatellum in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza (70 seggi alla Camera, 35 al Senato) alla coalizione che supera il 40%, ballottaggio tra il 35% e il 40%.
Basterà a una coalizione superare il 40% dei voti per ottenere quasi il 60% della rappresentatività in Parlamento.
Non ci saranno invece le preferenze, dopo che si sono valutate in questi giorni tutte le possibilità.
L’accordo non modifica le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum: 3% a livello nazionale per i singoli partiti che non si presentano in coalizione, 10% per le coalizioni.