Vannacci: “Agenti, legittima difesa, invasione, ecco il mio pacchetto sicurezza”

AgenPress. Secondo Roberto Vannacci, europarlamentare di Futuro Nazionale, ospite ai microfoni di Calibro 9 su Radio Cusano condotto da Francesco Borgonovo, «la sicurezza è tra le principali preoccupazioni dei cittadini e le misure previste non aggrediscono il problema come dovrebbero». Per questo, annuncia, «presenteremo un nostro pacchetto sicurezza il 4 marzo a Montecitorio».

Tra le priorità indicate: «la tutela e la piena legittimazione delle forze dell’ordine, che oggi operano con il rischio costante di essere penalizzate mentre svolgono il proprio dovere a difesa dei cittadini onesti».

Altro punto centrale è la legittima difesa: «Chi si difende lo fa sempre legittimamente. Chi entra in casa altrui deve sapere che si assume ogni responsabilità. Non è accettabile che chi si difende sia poi costretto a risarcire il criminale».

Infine, sull’impiego dei militari per la sicurezza interna: «Le forze armate sono fatte per difendere la nazione da minacce esterne. Se vengono utilizzate sul territorio nazionale significa che ci troviamo in una situazione eccezionale, che deve essere affrontata con norme straordinarie e non ordinarie».