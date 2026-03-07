type here...

Unione Naz. Consumatori su carburanti e bollette: gasolio self sfonda i 2 euro

Consumatori
redazione
Da redazione
AgenPress. In autostrada, secondo i dati di oggi del Mimit, il gasolio in modalità self service sfonda i 2 euro al litro, salendo dai 1,983 euro al litro di ieri ai 2,009 di oggi, +1 euro e 30 cent per un pieno di 50 litri  Se ieri la benzina era arrivata alla soglia di 1,8 euro solo in autostrada, Calabria e a Bolzano, oggi si aggiungono Basilicata, Sicilia, Trento e Valle d’Aosta. E’ quanto emerge dallo studio dell’Unione Nazionale Consumatori basato sulle medie regionali e autostradali calcolate oggi dal Mimit.

“Va bloccata immediatamente questa escalation con un’iniziale riduzione delle accise di 10 centesimi, un intervento ragionevole e facilmente finanziabile, che riporterebbe i prezzi ai valori più o meno di 12 mesi fa e frenerebbe l’impennata. Insomma, non chiediamo la luna. Ma data la velocità con la quale si adeguano i carburanti alle speculazioni in corso, va fatto subito, in settimana, prima che questi rincari inneschino una reazione a catena sull’inflazione, altrimenti poi si rischia di dover intervenire come fece Draghi, con un abbattimento delle accise di 25 cent, 30,5 cent conteggiando anche l’Iva, ma che implicherebbe una perdita per l’erario di 1 miliardo al mese. afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per le bollette, invece, considerato che saranno gli indici mensili di marzo come il Pun a farle decollare, si può ancora attendere una quindicina di giorni prima di agire, verificando che succede in Iran” prosegue Dona.

“Rispetto a quanto annunciato ieri da Arera, bene l’intervento sulla prossima stagione termica, ma è evidente che è il Governo che deve intervenire sulle bollette di marzo e di aprile, soprattutto per l’elettricità, considerato che i caloriferi saranno spenti in tutta Italia dal 15 aprile e i consumi di gas sono ora relativamente bassi” conclude Dona.

Rispetto alle classifiche regionali dei carburanti più cari (tabelle n. 1 e n 2), per il gasolio vince Bolzano, seguito da Trento e dalla Sicilia, per la benzina la medaglia d’oro va a Bolzano, poi Calabria e Basilicata.

Tabella n. 1: prezzi medi del GASOLIO del 7/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEGASOLIO

(in euro/litro)

 AUTOSTRADE2.009
1Bolzano1.994
2Trento1.977
3Sicilia1.972
4Calabria1.968
5Valle d’Aosta1.967
6Liguria1.959
7Lombardia1.958
7Piemonte1.958
9Sardegna1.955
10Friuli Venezia Giulia1.954
11Molise1.952
12Toscana1.950
12Veneto1.950
14Basilicata1.949
15Emilia Romagna1.947
16Puglia1.938
17Campania1.937
18Lazio1.936
19Umbria1.934
20Marche1.931
21Abruzzo1.928

Tabella n. 2: prezzi medi della BENZINA del 7/3/2026 in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEBENZINA

(in euro/litro)

 AUTOSTRADE1.865
1Bolzano1.818
2Calabria1.813
3Basilicata1.807
4Sicilia1.801
5Trento1.800
5Valle d’Aosta1.800
7Liguria1.795
8Molise1.786
8Puglia1.786
10Sardegna1.779
11Campania1.775
11Friuli Venezia Giulia1.775
13Lombardia1.773
14Emilia Romagna1.771
15Piemonte1.768
15Toscana1.768
17Veneto1.765
18Abruzzo1.763
19Lazio1.761
20Umbria1.760
21Marche1.752

