type here...

Unione Naz. Consumatori su Garante Privacy: la nostra vittoria sul caso Intesa SanPaolo – Isybank

Consumatori
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Una nostra vittoria! La multa da oltre 17 milioni di euro irrogata ieri dal Garante della Privacy a Intesa-SanPaolo grazie al nostro esposto ( https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10230412 ), anche se giunge a distanza di 2 anni e 5 mesi dalla nostra segnalazione del 10 ottobre 2023, chiude positivamente una vicenda che ha turbato un elevato numero di consumatori” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, l’associazione che ha condotto questa battaglia contro il trasferimento d’ufficio dei correntisti di Intesa Sanpaolo a Isybank, presentando gli esposti sia all’Antitrust che al Garante della privacy, ottenendo nel primo caso, grazie alla chiusura con impegni, un dietrofront della banca, costretta a consentire il rientro in Intesa, ridare ai consumatori il vecchio Iban, dare ristori e un miglioramento della loro posizione contrattuale.

“Insomma, anche grazie agli indennizzi pagati dalla banca in questi anni ai consumatori danneggiati, un successo su tutta la linea che può andare anche al di là del settore bancario, come monito per tutte le aziende che profilano i consumatori senza adeguata base giuridica e corretta informativa agli utenti” conclude Dona.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits