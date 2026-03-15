Israele sta esaurendo i missili intercettori

AgenPress. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, nel frattempo, ha affermato che è giunto il momento cruciale nel conflitto con Teheran. Gli scontri si stanno intensificando ed stanno entrando nella loro “fase decisiva”, ha dichiarato Katz, secondo quanto riportato dal suo ufficio. Non ha specificato una tempistica, aggiungendo solo che questa fase durerà finché necessario. Allo stesso tempo, ha esortato il popolo iraniano a resistere alla leadership di Teheran.

Sabato l’esercito israeliano ha annunciato di aver condotto 400 raid aerei contro l’Iran nelle prime due settimane di guerra, ognuno dei quali ha coinvolto numerosi caccia. I principali obiettivi, situati nell’Iran centrale e occidentale, erano siti di lancio missilistico e installazioni di difesa. Più di 200 obiettivi sono stati bombardati solo nelle ultime 24 ore. Decine di siti di lancio di missili balistici sono stati colpiti, alcuni dei quali, secondo quanto riferito, erano predisposti per attacchi contro Israele. Sono stati attaccati anche sistemi di difesa aerea e depositi di armi. L’Iran ha riferito che 15 persone sono state uccise in una fabbrica nella città di Isfahan durante un attacco.

Tuttavia, sembra che Israele stia esaurendo le scorte di missili intercettori nella sua lotta contro l’Iran. Israele ha informato gli Stati Uniti questa settimana che le sue scorte di sistemi di difesa missilistica balistica hanno raggiunto un livello critico, secondo il portale di notizie “Semafor”, che cita funzionari statunitensi. Gli Stati Uniti sono a conoscenza del problema da mesi. Tuttavia, non vi è carenza di missili statunitensi.