A Catania la presentazione del libro “Quid est Veritas?”, del Sen. Domenico Scilipoti Isgrò e del giornalista Bruno Volpe

AgenPress. Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 16.30, presso la Chiesa Evangelica di viale Giuseppe Laino 2/A a Catania, si terrà la presentazione dell’opera “Quid est Veritas?”, del sen. Domenico Scilipoti Isgrò e del giornalista Bruno Volpe.

L’evento sarà incentrato sulla presentazione del volume, che propone una riflessione sul tema della verità nella sua dimensione culturale, etica e spirituale, offrendo spunti di approfondimento e confronto su questioni di forte attualità.

A coordinare e moderare l’incontro sarà il sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

Sono previsti gli interventi dei relatori:

Pastore Ottavio Prato, Chiesa Evangelica “Gesù Cristo è il Signore”

Dott. Antonino Greco, cultore di Scienze Religiose

Prof.ssa Rosaria Verzì, docente di Diritto e avvocato

Sig.ra Romj Crocitti, coordinatrice regionale Sicilia Popolo della Famiglia

Dott.ssa Carlotta Nicastro, membro dell’Esecutivo nazionale Popolo della Famiglia

Dott. Giuseppe Pisa, praticante avvocato

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata la petizione nazionale a sostegno del reddito di maternità, quale iniziativa di sensibilizzazione e proposta concreta a supporto delle madri e delle famiglie.

Al termine della presentazione e degli interventi dei relatori, sarà dedicato uno spazio al dibattito con il pubblico e a eventuali interventi dei presenti.