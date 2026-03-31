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Unione Naz. Consumatori: gasolio supera 2,1 euro a Bolzano, la classifica delle regioni più care

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Oggi rialzi dei carburanti in tutta Italia, con il gasolio che supera un nuovo record: dopo aver sfondato i 2,1 euro in autostrada nei giorni scorsi, oggi li supera anche a Bolzano.

“Secondo i dati Mimit da noi rielaborati, oggi il gasolio più caro, non considerando le autostrade dove si vende a 2,131 euro, si trova a Bolzano con 2,102 euro al litro, al 2° posto Trento con 2,087, medaglia di bronzo per il Friuli Venezia Giulia con 2,086 euro, che conquista però la medaglia d’oro per quanto riguarda il rialzo giornaliero con un pieno di 50 litri che costa 95 cent in più di ieri, quasi 1 euro in appena un giorno.

Per la benzina vince come sempre la Basilicata con 1,781 euro al litro, seconda solo alla rete autostradale (1,818 euro), medaglia d’argento per Bolzano con 1,777,  poi la Calabria con 1,773 euro. Il rialzo giornaliero maggiore nelle Marche, +50 cent a rifornimento.

La regione più virtuosa per il gasolio sono le Marche, mentre per la benzina è il Veneto.

 

Tabella n. 1: Prezzi medi del 31/3/26 del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 31/03/26

(in euro/litro)

Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 30 al 31 marzo

(in  euro)

 AUTOSTRADE2.1310,65
1Bolzano2.1020,40
2Trento2.0870,55
3Friuli Venezia Giulia2.0860,95
4Valle d’Aosta2.0840,45
5Calabria2.0810,75
6Molise2.0800,40
7Sardegna2.0760,55
8Lombardia2.0750,60
9Liguria2.0740,70
9Sicilia2.0740,35
11Basilicata2.0720,50
12Piemonte2.0710,65
12Puglia2.0710,70
14Emilia Romagna2.0650,60
15Toscana2.0640,70
16Veneto2.0630,75
17Abruzzo2.0590,65
18Campania2.0550,45
19Umbria2.0540,80
20Lazio2.0520,50
20Marche2.0520,90

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

 

Tabella n. 2: Prezzi medi del 31/3/26 della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente)

NREGIONEPrezzo 31/03/26

(in euro/litro)

Variazione del costo di un pieno di 50 litri dal 30 al 31 marzo

(in euro)

 AUTOSTRADE1.8180,25
1Basilicata1.7810,10
2Bolzano1.7770,10
3Calabria1.7730,30
4Sicilia1.7700,05
5Molise1.7680,20
6Puglia1.7650,25
7Campania1.7580,05
8Liguria1.7550,30
8Trento1.7550,20
10Friuli Venezia Giulia1.7540,35
11Abruzzo1.7520,20
12Sardegna1.7510,25
13Valle d’Aosta1.7500,15
14Lombardia1.7460,30
15Toscana1.7440,30
15Umbria1.7440,35
17Emilia Romagna1.7430,25
18Lazio1.7420,15
18Marche1.7420,50
18Piemonte1.7420,25
21Veneto1.7390,35

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit

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