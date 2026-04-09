Nordio in Parlamento durante l’informativa

AgenPress. In riferimento alle dichiarazioni del senatore Francesco Boccia sull’assenza in Parlamento del Ministro della giustizia Carlo Nordio, si fa notare che il Ministro era ben presente nell’Aula della Camera di appartenenza. Lo è stato per tutta la durata dell’informativa del Presidente del Consiglio, visibilmente collocato tra i colleghi Crosetto e Giorgetti, proprio di fronte a Giorgia Meloni; ha pure salutato le opposizioni, cordialmente ricambiato.

Successivamente si è recato all’Istituto minorile di Casal del Marmo per un impegno istituzionale, programmato in precedenza, con la partecipazione del procuratore Lo Voi e di numerosi altissimi magistrati.

“In seguito, alle 14, sono tornato alla Camera per il voto di fiducia. Se il senatore Boccia non mi ha visto al Senato, può sempre venirmi a trovare al Ministero e sarà il benvenuto”, dichiara il Ministro Nordio.