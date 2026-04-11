Fondazione Insigniti OMRI. Costituzione, Europa ed etica pubblica: la lezione di Antonio Patuelli alla Prefettura di Ravenna

Nella cornice istituzionale della Prefettura di Ravenna, il dialogo tra il presidente dell’ABI Antonio Patuelli, il prefetto Raffaele Ricciardi e il prefetto Francesco Tagliente ha offerto un momento di riflessione di alto profilo sui valori della Repubblica, sul ruolo dell’economia e sulle sfide del nostro tempo

AgenPress. Al centro dell’intervento di Patuelli, il richiamo alla Costituzione come fondamento vivo della società civile: non un riferimento formale, ma un sistema di valori da praticare quotidianamente e da trasmettere alle nuove generazioni. In questa prospettiva, il presidente dell’ABI ha proposto una distinzione densa di significato tra Repubblica, Stato, Nazione e Paese, evidenziando come la Repubblica rappresenti la sintesi più ampia delle istituzioni e della comunità.

Il riferimento a Ravenna ha assunto un valore simbolico. Antica capitale imperiale, la città incarna la continuità del diritto e della cultura romana, capace di integrare popoli diversi mantenendo saldi i propri principi. Un modello che oggi torna attuale, soprattutto nel rapporto con le nuove generazioni e con i cittadini di origine straniera, chiamati a condividere diritti e doveri nel quadro costituzionale.

Nel suo intervento, Patuelli ha richiamato anche le grandi criticità contemporanee: dalle guerre sempre più vicine all’Europa – rispetto alle quali ha invitato a “disarmare i linguaggi” per prevenire escalation – fino ai rischi di un uso incontrollato di Internet, in particolare tra i più giovani, dove l’assenza di regole può tradursi in abusi e violenza.

Ampio spazio è stato dedicato al rapporto tra etica, tecnologia ed economia. Le innovazioni, inclusa l’intelligenza artificiale, non sono entità autonome, ma strumenti che riflettono la responsabilità umana. Per questo, ha sottolineato, è indispensabile che lo sviluppo tecnologico sia guidato da principi etici solidi.

Sul piano economico, Patuelli ha ribadito il valore strategico dell’integrazione europea, sottolineando come la moneta unica abbia contribuito alla stabilità economica, contenendo l’inflazione e offrendo una protezione significativa al sistema produttivo e al debito pubblico.

In questo quadro, ha evidenziato la necessità di rafforzare gli investimenti e di semplificare le procedure amministrative, soprattutto nei settori strategici come l’energia, affinché le politiche di sviluppo possano tradursi in risultati concreti e duraturi.

Particolarmente significativa, nel dialogo con il prefetto Ricciardi e con il prefetto Tagliente, la riflessione sull’etica del servizio pubblico. Un tema fortemente sostenuto dalla Fondazione Insigniti OMRI, presieduta da Tagliente, che promuove la cultura dell’etica costituzionale. Patuelli ha evidenziato come, anche nel mondo economico e bancario, sia necessario andare oltre il mero rispetto formale delle norme: ciò che è giuridicamente possibile non è sempre eticamente opportuno.

L’incontro si è così configurato come una vera e propria lezione civile e istituzionale: una visione in cui Costituzione, Europa ed etica si intrecciano, indicando una strada fondata sulla responsabilità, sulla coesione e sulla consapevolezza del ruolo che ciascun attore, pubblico e privato, è chiamato a svolgere per il futuro del Paese.