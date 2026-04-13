174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Presidente Meloni incontra una delegazione [video]

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ha ricevuto a Palazzo Chigi una delegazione guidata dal Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e accompagnata dal Vice Questore Flaminia Canevelli. Presente il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Il Presidente Meloni ha salutato gli agenti presenti e donato loro una medaglia; i rappresentanti della Polizia di Stato hanno donato al Presidente uno zainetto del Gruppo sportivo Fiamme Oro e un cappellino.

Il Presidente Meloni ha poi consegnato un cofanetto contenente l’esemplare cromatico ufficiale del Tricolore della Repubblica, custodito a Palazzo Chigi, alla vedova e ai figli del Vice Sovrintendente Aniello Scarpati, Medaglia d’oro al valore civile alla memoria, assistente capo coordinatore presso il commissariato di Torre del Greco, rimasto ucciso il 1° novembre 2025 durante un servizio di controllo del territorio.

Presente, tra gli altri, l’Agente scelto Ciro Cozzolino, Medaglia d’oro al merito civile, rimasto gravemente ferito nell’incidente in cui ha perso la vita il Vice Sovrintendente Scarpati.