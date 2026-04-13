Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Solidarietà a Papa e vescovi Usa”

AgenPress. Ho letto le denigratorie e gratuite parole di scherno di Trump rivolte a Papa Leone unitamente ad una sorta di vignetta da taumauturgo con lo Spirito Santo. Per prima cosa il Papa è stato eletto dal Conclave ispirato dallo Spirito Santo e in secondo luogo è del tutto blasfemo e condannabile utilizzare in questo modo segni religiosi.

Nel suo delirio di onnipotenza Trump ormai crede di essere onnipotente al punto di offendere il Vicario di Cristo e simbolo di tanti credenti. Nel suo modo rozzo di esaminare i problemi egli vede e misura tutto secondo valore economico e forza militare dimenticando la forza morale del Pontefice e della Chiesa di Roma. Condivido la presa di posizione dei vescovi americani ritenendo inaccettabile e grossolano il modo di esprimersi di Trump al quale non è dato deridere o insultare simboli religiosi.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.