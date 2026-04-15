Vance: “Papa Leone XIV dovrebbe fare attenzione quando parla di teologia”

AgenPress. Il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che Papa Leone XIV dovrebbe “fare attenzione” quando parla di teologia, rimproverando il pontefice per le sue critiche alla politica estera statunitense.

«Dio era dalla parte degli americani che liberarono la Francia dai nazisti? Dio era dalla parte degli americani che liberarono i campi di concentramento e quelle persone innocenti, sapete, quelle persone che erano sopravvissute all’Olocausto? Credo proprio di sì», ha affermato Vance durante un evento in Georgia.

Vance, che è cattolico e ha incontrato il Papa a maggio, ha affermato di apprezzare quando il pontefice si esprime su temi come l’aborto, l’immigrazione o “questioni di guerra e di pace”, ma che a volte non concorda con lui.

«Ora, possiamo ovviamente avere opinioni diverse sulla giustezza di questo o quel conflitto, ma credo che, così come è importante che il vicepresidente degli Stati Uniti sia cauto quando parla di questioni di politica, allo stesso modo sia molto, molto importante che il Papa sia cauto quando parla di questioni teologiche», ha affermato Vance.

«Ma credo che uno dei problemi qui sia che, se si vuole esprimere un’opinione su questioni teologiche, bisogna essere cauti. Bisogna assicurarsi che sia ancorata alla verità, ed è una delle cose che cerco di fare, ed è certamente qualcosa che mi aspetto dal clero, che sia cattolico o protestante», ha aggiunto.