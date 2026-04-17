Libano: 172 bambini uccisi, 661 feriti e più di 415.000 sfollati negli ultimi 46 giorni

AgenPress. L’UNICEF accoglie con favore l’annuncio del cessate il fuoco in Libano di ieri sera. Questo passo rappresenta un’occasione fondamentale per proteggere i bambini e le famiglie che hanno subito immense sofferenze.

Negli ultimi 46 giorni, i bambini hanno pagato un prezzo devastante. Secondo le notizie, almeno 172 bambini sono stati uccisi e 661 feriti. Più di 415.000 bambini sono stati sfollati.

Questo cessate il fuoco deve essere rispettato. Ribadiamo l’appello del Segretario Generale delle Nazioni Unite affinché tutte le parti rispettino pienamente il cessate il fuoco e il diritto internazionale, in ogni momento. I bambini hanno bisogno di più di una semplice tregua nelle ostilità: hanno bisogno di una reale possibilità di riprendersi.

La ripresa richiederà tempo, dato che la distruzione diffusa di abitazioni, ospedali, scuole e infrastrutture limiterà l’accesso dei bambini ai servizi essenziali. Il ripristino dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria, dei sistemi idrici e di altri servizi di base è una priorità. L’UNICEF continua a collaborare con il governo libanese e i partner per rispondere ai bisogni urgenti e sostenere il percorso di ripresa.

L’UNICEF invita tutti i paesi e i donatori a unirsi con urgenza a questi sforzi per garantire che i bambini abbiano accesso alla protezione, alle cure e alle opportunità di cui hanno bisogno per guarire, ricostruire le loro vite e raggiungere il loro pieno potenziale.