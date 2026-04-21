Autismo: ad Assago torna “Special-mente diversi”, secondo incontro di approfondimento

Ad Assago, giovedì 23 aprile, alle ore 21.00, nella Sala Castello: un confronto di alto profilo scientifico e umano sul tema dell’autismo

AgenPress. Dopo il successo del primo incontro, torna ad Assago, giovedì 23 aprile alle ore 21.00, nella Sala Castello del Centro Civico, il secondo incontro di “Special-Mente Diversi”, iniziativa promossa dal gruppo consiliare “Assago nel Cuore“, dall’Associazione “Idee in Movimento” in collaborazione con l’Associazione “Un Ponte nella Vita“.

L’incontro si configura come un momento di approfondimento a carattere divulgativo-scientifico dedicato al tema dell’autismo, con un focus sulle dimensioni relazionali, affettive e identitarie che accompagnano l’intero ciclo di vita della persona nello spettro autistico. Al centro della riflessione, il legame tra fratelli come sistema di sviluppo emotivo e sociale, le dinamiche di coppia tra adattamento, resilienza e vulnerabilità, nonché i percorsi di costruzione dell’identità personale e della sfera affettivo-sessuale nei giovani autistici, in una prospettiva integrata che coniuga contributi psicologici, giuridici e sociali.

L’iniziativa intende offrire uno spazio qualificato di ascolto e confronto, fondato su esperienze dirette e competenze professionali, capace di restituire complessità e profondità al tema dell’autismo, promuovendo una cultura dell’inclusione e della consapevolezza condivisa.

Interverranno Annarita Occhibove, psicologa specializzanda in psicoterapia, Romina Leva, rappresentante dell’Associazione “Un Ponte nella Vita”, e Roberta Tisci, giurista d’impresa e caregiver; la conduzione dell’incontro sarà affidata a Roberta Vieri.