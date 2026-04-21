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Meloni, Paolo Capone, Leader UGL: “Attacchi inaccettabili da Solovyov, insulti vergognosi contro l’Italia”

Cronaca
redazione
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AgenPress. “A nome dell’UGL esprimo la piena solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per i gravissimi e inaccettabili insulti rivolti dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov.

Si tratta di affermazioni ignobili e vergognose che rappresentano un attacco non solo alla figura del Presidente del Consiglio, ma all’intero Paese e ai valori democratici che esso rappresenta. Esprimiamo profondo sdegno e una netta condanna per dichiarazioni che travalicano ogni limite di rispetto, colpendo le istituzioni italiane e offendendo la nostra Nazione”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito agli attacchi rivolti al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov.

 

 

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