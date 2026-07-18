Canada: oltre 200 incendi boschivi. Il fumo proveniente da questi incendi sta causando un grave deterioramento della qualità dell’aria

AgenPress. Oltre duecento incendi risultavano ancora fuori controllo in Canada, soprattutto nella provincia dell’Ontario, il cui fumo viene respirato da milioni di residenti del nord-est degli Stati Uniti.

Secondo gli ultimi dati del Centro interagenzie canadese per gli incendi forestali 206 incendi su un totale di 896 attivi risultavano ancora fuori controllo. Nel corso della giornata sono scoppiati 70 nuovi incendi.

In Canada, l’attuale stagione degli incendi boschivi viene descritta come meno drammatica rispetto al 2023, anno di tragici record, ma la loro intensità è aumentata nell’ultima settimana.

Secondo gli ultimi dati del governo federale canadese, nel 2026 sono andati in fumo quasi 28 milioni di acri. Fino a venerdì scorso, la cifra si aggirava intorno ai 16 milioni di acri.

La situazione è considerata particolarmente critica in Ontario (est), dove oltre 80 incendi rimangono fuori controllo, ha spiegato ieri alla stampa Doug Ford, premier del governo provinciale.

Giovedì l’Ontario ha richiesto assistenza federale. Vigili del fuoco provenienti da altre province, tra cui l’Alberta e lo Yukon, sono stati inviati nella provincia.

Più di 80 aerei ed elicotteri antincendio sono stati dispiegati in Ontario per supportare le operazioni di spegnimento degli incendi.

Altri 39 velivoli sono pronti a dirigersi verso zone isolate, inaccessibili via terra, per evacuare urgentemente i residenti delle comunità, principalmente popolazioni indigene.

Lamentando la mancanza di coordinamento da parte delle autorità, alcune comunità hanno organizzato l’evacuazione frettolosa dei propri residenti negli ultimi giorni, in particolare Collins, a circa 200 chilometri a nord della città di Thunder Bay, in Ontario.

“I membri della comunità hanno preso la decisione di andarsene in fretta lunedì sera, senza alcun sostegno governativo”, ha dichiarato Linda Debasij, la loro leader indigena.

Secondo quanto si sa finora, gli incendi in Ontario non hanno causato vittime. Gli abitanti delle comunità evacuate hanno trovato rifugio in città come Thunder Bay, Toronto e altre, ha dichiarato il premier locale Ford, senza fornire un numero preciso, assicurando che le autorità stanno “supportando” le vittime degli incendi.

Il fumo proveniente da questi incendi, trasportato dal vento, sta causando un grave deterioramento della qualità dell’aria nell’area metropolitana di Toronto, la più densamente popolata del Canada, e nel nord-est degli Stati Uniti.

I servizi meteorologici canadesi hanno avvertito che la qualità dell’aria a Toronto, che ieri mattina aveva mostrato un “miglioramento”, “tornerà a essere molto scarsa” questa sera e probabilmente anche durante il fine settimana.