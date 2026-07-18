Le Guardie Rivoluzionarie hanno fermato quattro navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz

AgenPress. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato nelle prime ore del mattino di aver “fermato”, utilizzando missili e droni, quattro navi che stavano tentando di attraversare lo Stretto di Hormuz, dopo che Teheran ha annunciato lo scorso fine settimana la sua nuova chiusura alla navigazione commerciale.

“Nelle ultime ore, quattro navi, supportate dall’esercito americano terrorista, hanno tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz, ma tutte e quattro sono state fermate sul posto durante un’operazione congiunta con missili e droni“, hanno dichiarato le Guardie Rivoluzionarie in un comunicato ripubblicato via Telegram dalla televisione di stato iraniana IRIB.