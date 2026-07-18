Oltre 370 droni lanciati verso Mosca: 7 morti e 24 feriti

AgenPress. Almeno sette persone sono rimaste uccise e altre 24 ferite in un attacco di droni ucraini contro un centro logistico in una piccola città della Russia occidentale, mentre la capitale Mosca e la sua regione sono state prese di mira da centinaia di attacchi di droni.

“Sette lavoratori del turno di notte sono stati uccisi quando alcuni droni hanno colpito un centro logistico di Wildberries”, ha dichiarato via Telegram il governatore regionale Yevgeny Pervyshov.

Negli ultimi mesi l’Ucraina ha intensificato gli attacchi contro il territorio russo, prendendo di mira principalmente infrastrutture logistiche o impianti legati agli idrocarburi, nel tentativo di prosciugare i finanziamenti bellici di Mosca.

Secondo quanto riferito dal funzionario, un incendio è scoppiato nella struttura interessata, ma è stato domato, mentre i vigili del fuoco continuano a operare sul posto.

Più di 370 droni sono stati lanciati durante la notte verso la regione di Mosca, ha annunciato oggi il sindaco della capitale russa.