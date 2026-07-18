Sequestrato sul litorale salentino un camping completamente abusivo

AgenPress. Un camping completamente abusivo è stato sequestrato dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli, con il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari.

L’intervento rientra nelle ordinarie attività di controllo del territorio, finalizzate anche al contrasto delle occupazioni abusive lungo la costa. L’area, individuata in località Padula Bianca, nel comune di Gallipoli, era abusivamente utilizzata come parcheggio e area di sosta per camper.

Secondo quanto constatato dalle Fiamme Gialle, il terreno, esteso per circa 8.000 metri quadrati, era stato trasformato in una vera e propria struttura ricettiva abusiva. Al suo interno infatti erano stati realizzati un bar, servizi igienici, docce e una lavanderia, oltre a un’area destinata al parcheggio giornaliero delle autovetture, tutto in assenza dei necessari titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa.

L’operazione si è conclusa con la denuncia di due persone all’Autorità giudiziaria per violazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Testo unico dell’edilizia. Contestualmente è stato eseguito il sequestro dell’intera area e delle strutture utilizzate per l’attività abusiva. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per determinare l’ammontare delle sanzioni amministrative previste.