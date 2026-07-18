Settima notte consecutiva di scontri tra Stati Uniti e Iran

AgenPress. Per la settima notte consecutiva, i bombardamenti in Medio Oriente sono proseguiti con intensità, causando la morte di almeno tre persone nel sud dell’Iran a seguito delle rappresaglie di Teheran, che ha preso di mira obiettivi militari in Kuwait e Giordania.

Ieri l’esercito statunitense ha annunciato via Twitter di aver “completato” una nuova ondata di attacchi in Iran, specificando di aver preso di mira “strutture di sorveglianza”, “infrastrutture logistiche militari”, “depositi di armi sotterranei” e “capacità navali”.

Le autorità della provincia di Hormuzgan, nel sud dell’Iran, hanno annunciato che gli attacchi statunitensi hanno ucciso almeno tre persone e ne hanno ferite altre otto, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana IRNA tramite Telegram. Secondo i media iraniani, si sono udite esplosioni anche in diverse altre zone dell’Iran meridionale e centrale. Per rappresaglia, l’esercito iraniano ha annunciato di aver preso di mira basi militari statunitensi in Giordania e Kuwait.

Il giorno precedente, le forze armate statunitensi avevano riferito di aver colpito “decine” di obiettivi. Secondo l’agenzia di stampa IRNA, otto persone sono rimaste uccise negli attentati di ieri.

Le autorità iraniane hanno segnalato danni alla rete elettrica nel sud del Paese e hanno esortato i residenti a ridurre il consumo di elettricità. Hanno inoltre riportato bombardamenti contro ponti, un porto, un aeroporto, infrastrutture di telecomunicazione e una stazione ferroviaria.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato che due petroliere sarebbero “esplose” e “preso fuoco” dopo aver urtato delle mine mentre attraversavano un campo minato nella parte meridionale dello Stretto di Hormuz. L’esercito statunitense ha smentito questa versione dei fatti.

Questa settimana Donald Trump ha minacciato di ordinare il bombardamento di ponti e centrali elettriche in Iran se i leader della Repubblica islamica non torneranno al tavolo dei negoziati.

Se i bombardamenti americani dovessero protrarsi per più di due o tre giorni, Teheran entrerà in una fase di “attacco a tutto campo”, ha minacciato ieri Mohsen Rezaei, consigliere per gli affari militari della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno avvertito che i loro attacchi sarebbero “continuati” finché “non fosse stata ristabilita la calma sulle coste meridionali (iraniane) e nello Stretto di Hormuz”.

“Lo Stretto di Hormuz rischia di trasformarsi in una trappola per le due parti in conflitto. La logica dell’escalation è sempre più irraggiungibile”, afferma David Halfa, esperto di Medio Oriente presso la Fondazione Jean Jaurès, preoccupato per il “rischio di un conflitto regionale più ampio”.

In Kuwait, una centrale elettrica che si occupa anche della desalinizzazione dell’acqua è stata colpita da un attacco iraniano, secondo quanto riferito dall’emirato, che ha invitato gli utenti a “razionalizzare” il consumo di elettricità “in questa fase eccezionale” per il Paese, dove le temperature stanno attualmente raggiungendo i 48°.

In Qatar, paese mediatore, le Guardie Rivoluzionarie hanno riferito di aver preso di mira la base statunitense di Al Udeid, distruggendo sistemi radar e aerei militari per “punire” gli Stati Uniti.

Le ostilità sono riprese il 7 luglio, in seguito ad attacchi contro navi mercantili nel Golfo attribuiti all’Iran. I bombardamenti successivi sono i più estesi da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco in aprile e stanno minando gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto armato.

La guerra, scoppiata il 28 febbraio con i bombardamenti israelo-americani contro l’Iran, ha causato la morte di migliaia di persone, la stragrande maggioranza delle quali in Iran e Libano, e continua a scuotere l’economia globale.

I ministri degli esteri di Cina e Pakistan – quest’ultimo Paese svolge anche il ruolo di mediatore nei negoziati tra Washington e Teheran – hanno esortato le due parti a riprendere i colloqui in base al “memorandum d’intesa” firmato il 17 giugno, ma ora divenuto inattuabile.

Islamabad ha inoltre rinnovato l’appello per il “ripristino della normalità nello Stretto di Hormuz”, che Teheran ha chiuso nuovamente lo scorso fine settimana. In risposta, Washington ha annunciato la ripresa del blocco dei porti iraniani nel Golfo.