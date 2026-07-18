Turchia: un terremoto di magnitudo 5 ha colpito la parte sud-orientale del Paese

AgenPress. Un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito Batalgazi, nella provincia di Malatya, nel sud-est della Turchia, questa mattina, ed è stato avvertito nelle province limitrofe senza causare danni o vittime, secondo quanto annunciato dall’Agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze.

“Non si registrano segnali di situazioni problematiche a seguito del terremoto di magnitudo 5.0 che si è verificato alle 06:20 nella regione di Batalgazi, nella provincia di Malatya, e che è stato avvertito anche nelle province di Malatya, Elazig, Adiyaman, Tunceli e Sanliurfa. Le nostre squadre continuano a operare sul campo.

“Non abbiamo riscontrato alcun sviluppo negativo, ma stiamo valutando tutte le segnalazioni”, ha dichiarato Murat Kurum, ministro turco dell’Ambiente e dello Sviluppo Urbano.

Nel 2023, la Turchia sudorientale è stata colpita da un terremoto devastante che ha causato la morte di oltre 53.000 persone e ha distrutto numerose città della regione.