Paura per Noemi: cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina, ricoverata in ospedale

AgenPress. Momenti di grande apprensione durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. La cantante romana è caduta dal palco mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano, interrompendo bruscamente una serata che aveva richiamato migliaia di spettatori.

Secondo le prime ricostruzioni, l’artista si sarebbe avvicinata al bordo del palco per ringraziare i fan, perdendo improvvisamente l’equilibrio e precipitando a terra. La caduta ha immediatamente fatto scattare i soccorsi: il personale sanitario del 118, già presente sul posto, è intervenuto in pochi istanti prestando le prime cure.

Dopo essere stata stabilizzata, Noemi è stata trasferita all’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto per gli accertamenti del caso. Le prime informazioni parlano di una ferita riportata nella caduta, mentre le sue condizioni sono in fase di valutazione. Al momento non sono stati diffusi bollettini ufficiali sulle sue condizioni di salute.

L’incidente ha inevitabilmente portato alla sospensione del concerto, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo di San Salvo Marina. Anche lo spettacolo dei fuochi d’artificio previsto al termine della serata è stato rinviato. L’amministrazione comunale ha espresso vicinanza all’artista, augurandole una pronta e completa guarigione.

Sui social sono rapidamente circolati i video del momento della caduta, condivisi da numerosi spettatori presenti all’evento. I fan hanno subito manifestato preoccupazione, riempiendo la rete di messaggi di affetto e di incoraggiamento per la cantante, nella speranza che possa rimettersi al più presto e riprendere il suo tour estivo.