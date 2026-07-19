Uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia a Bologna: aperte indagini

AgenPress. Un uomo è morto durante un intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro, a Bologna. L’episodio, avvenuto al termine di una colluttazione con gli agenti, è ora al centro di un’indagine della magistratura che dovrà chiarire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato immobilizzato e ammanettato nel corso dell’intervento. Un video, diffuso nelle ore successive, mostra alcuni momenti della colluttazione e registra le urla dell’uomo che grida ripetutamente: «Aiuto, basta, basta», mentre gli agenti tentano di contenerlo.

Dopo l’immobilizzazione, le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate fino al decesso. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

La vicenda ha suscitato forte emozione e acceso il dibattito sulle modalità dell’intervento. La sorella della vittima ha espresso tutto il suo dolore, dichiarando: «L’hanno ammazzato, voglio giustizia». Le sue parole riflettono la richiesta della famiglia di fare piena luce sull’accaduto.

La Procura ha aperto un fascicolo per ricostruire l’intera sequenza degli eventi. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati disponibili, comprese eventuali registrazioni delle bodycam e delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre ad ascoltare gli agenti coinvolti e i testimoni presenti.

Determinante sarà anche l’autopsia, che dovrà stabilire le cause esatte della morte e verificare se vi sia un collegamento tra le tecniche di contenimento utilizzate durante l’intervento e il decesso.

Al momento non sono state accertate responsabilità e le circostanze dell’accaduto restano oggetto di indagine. Le autorità invitano alla prudenza in attesa degli esiti degli accertamenti medico-legali e investigativi, che saranno fondamentali per chiarire quanto realmente accaduto.